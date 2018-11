Gripe suína: grupo que viajou com infectado chega ao RJ Um voo da American Airlines vindo de Miami com 175 passageiros, sendo que nove estiveram em Cancún (México) no mesmo evento esportivo em que esteve o primeiro rapaz internado, no Rio, por ter contraído o novo vírus (H1N1), chegou hoje ao Rio. "Nesse voo havia vínculo epidemiológico claro com o caso confirmado. Então é natural que a gente tome um pouco mais de cuidado com esse voo", afirmou o secretário municipal e Saúde do Rio, Hans Dohmann. De acordo com ele, o avião da American Airlines foi levado a uma área remota, onde os passageiros desembarcaram sob a vigilância de técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). De ônibus, foram encaminhados a uma sala de triagem onde receberam máscaras e responderam questionários.