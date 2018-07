Gripe suína já atinge 40 pessoas no Brasil, diz governo O Ministério da Saúde confirmou na tarde de hoje mais dois casos de Influenza A (H1N1), a gripe suína. Os novos casos foram registrados em Santa Catarina e no Distrito Federal. Com isso, chegam a 40 os casos confirmados no País. De acordo com o ministério, os dois pacientes foram infectados durante viagem ao exterior. Ambos estão em isolamento domiciliar e passam bem.