Gripe suína já atinge quase 10 mil pessoas

A gripe suína já atingiu quase 10 mil pessoas em 40 países, segundo dados divulgados nesta terça-feira pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

De acordo com a OMS, há 9.830 casos confirmados no mundo, e 79 pessoas morreram vítimas da doença.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, pediu "solidariedade global", principalmente na distribuição de qualquer vacina, e que se evite qualquer restrição a viagens ou ao comércio.

"Nós ainda não sabemos por quanto tempo e o quão rápido (a doença) vai se espalhar, o quão grave será e, na verdade, quantas vidas serão perdidas", disse o chefe da ONU.

Ainda não existe uma vacina contra a nova doença, mas algumas organizações, como os Médicos Sem Fronteiras, já sugeriram que grandes encomendas feitas por países ricos podem fazer com que, quando a vacina estiver pronta, não haja doses suficientes para todos.

Países como Estados Unidos e Grã-Bretanha já se adiantaram e encomendaram grandes estoques da nova vacina aos laboratórios, antes mesmo que tenha começado a ser produzida.

Ban Ki-moon e a diretora-geral da OMS, Margaret Chan, reuniram-se com representantes de cerca de 30 companhias farmacêuticas para discutir o comprometimento das empresas na produção de uma vacina contra a gripe suína.

Casos

Até agora, os Estados Unidos registram o maior número de casos, com 5.123 pessoas contaminadas e cinco mortes.

O México, país em que a doença foi primeiro registrada, tem 3.648 casos confirmados e 72 mortes.

A doença também parece estar se alastrando rapidamente no Japão, onde já há 159 casos confirmados pela OMS. O número de casos contabilizados pelo governo japonês é ainda maior, e já chega a 176.

Na última sexta-feira, havia apenas quatro casos confirmados no Japão, de pessoas que tinham passado pelo Canadá. No sábado, foi confirmado o primeiro caso de contágio dentro do país.

