Gripe suína: Justiça cancela dois eventos no RS A juíza Eloísa de Hernandez determinou a suspensão da 16ª Feira Estadual do Cooperativismo e da 5ª Feira de Economia Solidária do Mercosul, que estavam marcadas para o período de 10 a 12 de julho em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, como medida preventiva contra a propagação da gripe suína. Os eventos receberiam milhares de pessoas de diversos países da América do Sul, especialmente do Chile e Argentina, onde há elevado número de casos da doença.