Gripe suína leva 3º colégio a antecipar férias em SP A gripe suína fez mais um colégio de São Paulo antecipar as férias. O Palmares, situado em Pinheiros, na zona oeste, antecipou o início do recesso do dia 30 para amanhã. Um aluno da 8ª série do ensino fundamental contraiu a doença em viagem a Argentina com a família no feriado de Corpus Christi. Ele passa bem e está se recuperando em casa. A unidade tem 1,2 mil estudantes matriculados nos ensinos infantil, fundamental e médio. Segundo o colégio, não há suspeita de outros casos.