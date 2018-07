Gripe suína: Londrina adia novamente retorno às aulas As secretarias municipais da Saúde e da Educação de Londrina, no norte do Paraná, resolveram hoje prorrogar pela segunda vez o retorno às aulas no ensino municipal como forma de conter o contágio de gripe suína. A princípio, os cerca de 32 mil estudantes deveriam retornar no dia 10, mas, com a nova prorrogação, isso deve ocorrer somente no dia 17. As aulas estão suspensas desde o dia 31 de julho e serão repostas no fim do ano.