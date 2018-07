Gripe suína mata bebê indígena em São Vicente-SP Um bebê indígena de três meses morreu na última sexta-feira em uma aldeia na Praia de Paranapuã, em São Vicente, no litoral paulista, após contrair o vírus influenza A (H1N1), a gripe suína. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do município na tarde de hoje. Segundo as informações da secretaria, o menino estava internado desde o dia 3 no Hospital Estadual Guilherme Álvaro, em Santos, também no litoral paulista. Além da gripe suína, o bebê tinha desnutrição e suspeita de malária. O diagnóstico foi confirmado pelo Laboratório Adolfo Lutz, de São Paulo.