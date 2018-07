Gripe suína mata mais doentes crônicos em SC

Segundo Fábio Gaudenzi, diretor de Vigilância Epidemiológica (Dive), as primeiras 28 mortes do ano estão sendo estudadas, em parceria com o Ministério da Saúde, para avaliar as causas do crescimento do registro da doença em relação ao ano passado. Dados preliminares indicam que 85% dos mortos tinham doença crônica.

"O grupo é formado, em sua maioria, por adultos com doenças do coração, pulmão ou obesos. É um grupo prioritário para a vacinação, mas sempre obtivemos baixa adesão dessas pessoas, o que as torna ainda mais vulneráveis", diz o diretor.

O Estado colocou a disposição 1,3 milhão de doses da vacina contra a influenza. Quase todas foram utilizadas, mas em especial nos grupos mais tradicionais, como gestantes, idosos e crianças menores de 2 anos de idade.

Prevenção

Outro fator que teria levado ao aumento da ocorrência da gripe suína seria o relaxamento da população e dos profissionais de saúde com os cuidados básicos em relação à prevenção. "As pessoas voltaram a pensar que gripe é apenas uma gripe e que basta ficar em casa e tomar um chá para ficarem curadas", explicou Gaudenzi.

Dessa forma, os doentes voltaram a demorar a procurar ajuda especializada. Segundo o diretor, até mesmo os médicos baixaram a guarda e deixaram de lado o tratamento medicamentoso recomendado, com o uso do Oseltamivir, além de outros cuidados, como o raio X do tórax.

"Em 2009 as pessoas ficaram alertas, mas agora os cuidados estão caindo em desuso. Sequer vemos mais álcool gel nos restaurantes e locais públicos", afirma Gaudenzi. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.