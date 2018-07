Gripe suína mata mais duas pessoas no RS A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul confirmou hoje a ocorrência de mais duas mortes no Estado provocadas pelo vírus da Gripe A (H1N1), popularmente conhecida como gripe suína. As vítimas são uma mulher de 68 anos, de Santa Cruz do Sul, e um homem de 54 anos, de Cachoeira do Sul.