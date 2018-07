Gripe suína: menina internada no RS tem quadro estável O Hospital Universitário de Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, informou hoje que é estável o quadro de saúde da paciente internada com gripe suína. A menina, de 14 anos, viajou em uma excursão para a Argentina e foi internada em estado considerado grave. Segundo boletim do hospital, ela apresenta "melhora gradual" e não teve "piora ou qualquer intercorrência clínica nas últimas 24 horas".