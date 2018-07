Gripe suína: Ministério mobiliza 51 hospitais pelo País

No interior e litoral paulistas as unidades de referência são o Hospital das Clínicas da Unicamp, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, o Hospital de Base da Fundação Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, o Hospital Estadual de Bauru e o Hospital Guilherme Álvaro, este em Santos.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, no total haverá 150 leitos de isolamento disponíveis, dos quais 60 têm pressão negativa, para evitar qualquer risco de disseminação. Devem ser encaminhados aos serviços aqueles que chegarem de áreas em que já se confirmou oficialmente casos e que apresentem sintomas como febre repentina, acima de 38°C, acompanhada de um ou mais dos seguintes sinais: tosse, dificuldade respiratória, dores de cabeça, musculares e nas articulações.

O Ministério da Saúde anunciou que acompanha o estado de saúde de 11 pessoas que estiveram em países afetados pela gripe suína. Três delas estão no Hospital das Clínicas, em Minas Gerais. Há ainda duas no Rio de Janeiro, duas no Amazonas, duas no Rio Grande do Norte, uma em São Paulo e outra no Pará. Nenhum paciente, segundo o ministério, preenche a definição de caso suspeito conforme os critérios estabelecidos. A pasta ressaltou que, até o momento, não há evidências da circulação do vírus no Brasil.

A gripe suína já tem casos confirmados nos Estados Unidos, na Espanha, na Inglaterra e no Canadá. No México, mais de 150 pessoas já morreram com suspeita da doença. Ontem, a Organização Mundial de Saúde elevou para 4 o nível de alerta por conta da doença, aproximando o alerta do nível de pandemia, ou epidemia generalizada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.