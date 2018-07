Gripe suína: mortes no País chegam a 368, diz Ministério No período entre 25 de abril e 15 de agosto, o Brasil registrou 368 mortes pelo vírus da gripe suína, informou hoje o Ministério da Saúde. Do total de mortes decorrentes do vírus influenza A (H1N1), 185 (50,3%) tinham fator de risco, incluindo gestação. No grupo de risco estão as doenças metabólicas e respiratórias, cardiopatias crônicas, hipertensão arterial e imunodepressão (pessoas com o sistema imunológico debilitado, como pacientes de câncer e Aids), além de gravidez. A taxa de mortalidade dos casos graves confirmados para o novo vírus no Brasil é de 0,19 óbitos por 100 mil habitantes.