Gripe suína: MP-RJ pede mais leitos a hospitais federais O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro (MPF-RJ) divulgou ontem que pediu aos hospitais federais do município do Rio que disponibilizem mais leitos para os pacientes com suspeitas de gripe suína. Se o pedido não for cumprido, os responsáveis poderão responder a uma ação judicial, segundo o MPF. A recomendação foi feita porque existe, de acordo com o órgão, omissão por parte da direção geral desses hospitais e do próprio do Ministério da Saúde em disponibilizar leitos para a central estadual de regulação, conforme previsto na legislação do Sistema Único de Saúde (SUS).