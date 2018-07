Gripe suína: no RJ, Anvisa recebe passageiros dos EUA Funcionários da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estão recebendo os passageiros que chegam dos Estados Unidos no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), na zona norte do Rio, seguindo determinação do gabinete permanente de emergência do Ministério da Saúde para impedir a entrada do vírus da gripe suína no Brasil. De acordo com pessoas que desembarcam no aeroporto, nenhuma mensagem especial sobre a doença foi veiculada nos voos que vieram de Huston, Miami e Nova York.