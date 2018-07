Gripe suína: nota do Ministério mostra quadro inalterado O Ministério da Saúde divulgou no começo da noite uma nova nota à imprensa reafirmando que não há evidências de circulação do novo subtipo do vírus da influenza suína A (H1N1) no Brasil. Na nota, o Ministério informa que não houve alteração no quadro de ocorrência no Brasil da gripe suína, em relação ao levantamento divulgado à tarde.