Gripe suína: paciente monitorado em SE foge de hospital O paciente que chegou da Nova Zelândia, um dos países com casos confirmados de gripe suína, e foi colocado em observação no Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (HUSE), em Aracaju, fugiu hoje pela manhã, antes de receber alta médica. Segundo testemunhas, o jovem, de 26 anos, estava inconformado por ter de permanecer internado e conseguiu escapar do grupo de profissionais da saúde que tentou evitar a saída, já que ainda há riscos de transmissão da doença. A irmã do jovem, que também estava internada na unidade por ter apresentado sintomas de gripe, recebeu alta três horas após o irmão ter fugido do local.