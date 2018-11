Gripe suína: País quer discutir antivirais com empresas

?Nós vamos ter uma conversa com a Roche sobre um conjunto de assuntos, preços, doses, produto acabado, cooperação em termos de licenciamento voluntário. Vamos ter uma conversa ampla. E vamos ter a mesma conversa com a GSK?, disse ao Estado o secretário de Ciência e Tecnologia do ministério, Reinaldo Guimarães. O País já tem 12,5 mil tratamentos com oseltamivir prontos para uso. Um eventual licenciamento voluntário resultaria em transferência da tecnologia de produção das drogas a laboratórios públicos e produção de genéricos, o que reduziria os custos para o Brasil.

A GSK informou que está aberta a conversas e que vai ter uma reunião com o governo. Também a Roche informou estar disposta a negociar e que ?sempre declarou que as patentes não são um impedimento para garantir que haja tratamento disponível?. Enfatizou ainda já ter concedido ?sublicenças? na Índia, China e África do Sul. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.