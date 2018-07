Gripe suína: PR confirma mais 12 mortes; total vai a 119

Entre os óbitos, o maior volume está na regional de Curitiba, com 56 casos. A seguir, vem a região de Foz do Iguaçu, com 11 mortos. Pelo boletim, no domingo ocorreu o último óbito confirmado. As mulheres representam 52% das mortes. Em relação à faixa etária, 66,4% dos óbitos estão na faixa entre 20 e 49 anos (adulto jovem). Os adultos (50 a 59 anos) representam 21%. Entre 5 e 19 anos, estão 6,7% dos óbitos. As crianças entre 0 e 4 representam 3,4%, enquanto 2,5% dos mortos tinham idade superior a 60 anos.