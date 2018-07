Gripe suína: PR tem mais 21 mortes; total chega a 79 O boletim epidemiológico divulgado hoje pela Secretaria da Saúde do Paraná confirmou mais 21 mortes no Estado em decorrência da gripe Influenza A (H1N1), conhecida como gripe suína. O Paraná soma agora 79 óbitos. Até quarta-feira, eram 58 mortes. Dos óbitos confirmados hoje, oito foram registrados na região de Curitiba, três na região de Foz do Iguaçu, três na de Cascavel e duas na de Cornélio Procópio. As regiões de União da Vitória, Apucarana, Toledo, Maringá e Paranaguá tiveram uma morte cada.