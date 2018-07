Gripe suína: prefeito de Itaqui quer Anvisa em porto O prefeito de Itaqui (RS), Gil Marques Filho (PDT), pediu à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o envio de funcionários para acompanhar o trânsito de pessoas no porto da cidade, que fica na fronteira do Estado com a Argentina, e identificar possíveis casos suspeitos de influenza A (H1N1), a chamada gripe suína. De acordo com o prefeito, o órgão não tem posto na cidade. Itaqui foi o segundo município gaúcho a decretar emergência por causa da enfermidade, depois de São Gabriel. Ontem foi confirmada a primeira morte causada pela doença no País - a vítima foi um caminhoneiro que estava internado em Passo Fundo (RS).