Gripe suína provoca seis mortes na Argentina

Até ontem, o país havia registrado a morte de duas meninas, uma de três meses de idade, outra de 9 anos, além de um menino 12 anos e um jovem de 28 anos. O Ministério de Saúde informou que o número de casos confirmados da doença aumentou de 918 para 946, sendo que 65 pacientes estão internados - 12 deles em Unidades de Terapia Intensiva.

A Argentina é o segundo país da América do Sul com o maior número de casos da gripe suína, ficando atrás somente do Chile, que já informou 3.125 pessoas contaminadas. Nesta quinta-feira, as autoridades chilenas informaram que um homem de 40 anos, que estava internado em um hospital de Santiago, morreu vítima da doença que já havia matado outros três chilenos.