Gripe suína: residentes de SP ameaçam entrar em greve Os residentes do pronto-socorro do Hospital São Paulo ameaçam fazer uma paralisação de parte do atendimento a partir de hoje em razão da falta de infraestrutura adequada para a sobrecarga de trabalho ocorrida após o aumento de casos de gripe suína. Em carta afixada na porta do pronto-socorro do hospital público da zona sul, os residentes clínicos destacam que o aumento da demanda ocasionada pela Influenza A(H1N1) ?fez com que ficasse mais óbvio o descaso? com a categoria.