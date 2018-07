Gripe suína: Rio já admite possibilidade de adiar aulas

Hoje, Côrtes anunciou um novo sistema de monitoramento, por meio de um telefone 0800 e pela internet, que vai funcionar a partir da próxima segunda-feira. O objetivo é tentar desafogar as emergências dos hospitais, identificar os casos graves de gripe e os pacientes que fazem parte do grupo de risco (gestantes, crianças menores de dois anos, idosos e portadores de doenças crônicas). "Iremos tratar todo caso de gripe, independente de ser suína ou sazonal, da mesma maneira. Vamos tentar evitar falhas no sistema de identificação dos casos com sintomas de agravamento", disse.