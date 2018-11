Gripe suína: Rio recebe kits e quer iniciar já os exames A Fundação Oswaldo Cruz recebeu hoje os kits para diagnóstico rápido da Influenza A (H1N1), a gripe suína. Segundo a assessoria de imprensa da Fiocruz, a ideia é iniciar "imediatamente" os exames de pacientes com suspeita de gripe suína. Após o início da análise das amostras dos pacientes, segundo o Ministério da Saúde, o resultado dos exames pode sair a partir de 72 horas. De acordo com o boletim de ontem do Ministério da Saúde, há três casos suspeitos da doença no Rio de Janeiro, do total de 26 casos espalhados por 11 Estados e pelo Distrito Federal.