Gripe suína: RJ tem ônibus itinerante para tirar dúvidas Um ônibus itinerante para informar e tirar dúvidas da população sobre a gripe suína começou a circular hoje no Rio de Janeiro. A iniciativa é uma parceria das secretarias estaduais e municipais de Saúde, que estão intensificando as ações para tentar impedir a disseminação do vírus no Estado. O secretário municipal de Saúde, Hans Dohmann, afirmou que não há motivo para pânico e que os hospitais da rede pública ainda não receberam um aumento significativo de casos de pessoas com sintomas da doença. "Não há pressão na rede hospitalar", disse ele, ressaltando que o ônibus não fará atendimento de pacientes com sintomas.