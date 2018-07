Gripe suína: rodoviárias não têm controle de quem chega Enquanto o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo recomendam evitar viajar para o Chile, Argentina e países da América do Sul por causa do risco de contágio pelo vírus da gripe suína, a doença pode entrar no País por terra sem conhecimento das autoridades. No Terminal Rodoviário do Tietê, na zona norte, o maior da América Latina, com circulação de 90 mil pessoas por dia, passageiros vindos do Chile e da Argentina não passam pelo controle do órgão de saúde nem da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) quando desembarcam na capital paulista.