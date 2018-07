Gripe suína: São José dos Campos-SP confirma 1ª morte

O exame que confirmou a contaminação pela gripe suína foi entregue ao hospital no dia 12, pelo Instituto Adolfo Lutz. O caso de São José dos Campos se junta a outras duas mortes anunciadas hoje no Estado de São Paulo - uma em Ubatuba, no litoral, e outra em São Bernardo do Campo, no Grande ABC paulista. Até ontem, o País registrava 277 mortes em decorrência da Influenza A (H1N1), a maior parte deles (111) em São Paulo.