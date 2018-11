Gripe suína: secretaria confirma 2º caso suspeito em SP A Secretaria da Saúde paulista confirmou hoje a ocorrência do segundo caso de paciente com suspeita de ter contraído a gripe suína, a influenza A H1N1, no Estado. Trata-se de uma mulher de 54 anos que teria passado por Cancún, cidade balneária que fica na costa do Estado de Quintana Roo, no México. Depois de chegar ao Brasil, ela passou a ter febre e dores pelo corpo acompanhadas de tosse.