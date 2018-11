Gripe suína: situação de 1º paciente no RJ é 'excelente'

O rapaz de 29 anos que foi contaminado pelo amigo recém-chegado do México está no sétimo dia de enfermidade, com febre há 48 horas. Seu quadro de saúde evoluiu com melhora discreta do quadro respiratório e permanece em tratamento. A mãe do rapaz de 29 anos que contraiu o vírus da gripe suína no Rio de Janeiro e foi internada neste sábado continua em regime de isolamento. Ela está febril há 36 horas e evolui com quadro pulmonar. Seu estado de saúde é estável e permanece em tratamento.