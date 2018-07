Gripe suína: SP já tem aulas suspensas em 8 escolas

"A mãe disse que ele sente um pouquinho de dor de cabeça, mas está bem". O menino recupera-se em casa. Segundo Maria Eliza, ele não esteve na unidade nesta semana e apresentou os sintomas depois de manter contato com outro infectado fora do colégio. A direção decidiu dar prosseguimento às aulas das demais séries. O início das férias está agendado para a próxima semana. "Estamos atentos. Se for necessário reavaliar isso, (antecipar a data) vamos fazer", garantiu a diretora.

Na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo, a Escola Viva também decidiu cancelar as aulas e desmarcar a festa junina, que estava prevista a sexta-feira. A coordenadora do segundo ciclo do Ensino Fundamental da escola, Marta Campos, conta que um aluno da 6ª série foi infectado por um familiar que viajou aos Estados Unidos. O menino de 11 anos não ia às aulas desde sexta-feira passada. O recesso de inverno termina em 30 de julho. Os dois dias de aula perdidos serão repostos no segundo semestre. De acordo com Marta, funcionários e professores continuam trabalhando. "Sempre avisamos os pais em caso de doenças contagiosas", diz Marta. "Dessa vez, sabíamos que muitos deixariam de mandar os filhos para o colégio, então resolvemos antecipar as férias."

Ontem, a unidade Cantareira do Colégio Objetivo, na zona norte da capital paulista, também suspendeu as aulas em razão da confirmação de que uma aluna do 3º ano do ensino médio contraiu o vírus da gripe A (H1N1). "As aulas serão repostas oportunamente", informou a instituição, em nota. O colégio voltará a funcionar no início de agosto. Também cancelaram as atividades na capital os colégios Pueri Domus e Magno e a unidade Santo Amaro da escola de idiomas Cultura Inglesa; em Assis, a Universidade Estadual Paulista (Unesp) e, em Taubaté, o Anglo. O Ministério da Saúde registra até agora 334 casos confirmados e 218 suspeitos de gripe suína no País.

Rio

No Rio, o centenário Colégio Santo Inácio, em Botafogo, na zona sul, suspendeu hoje as aulas parcialmente, um dia após a confirmação de dois casos de gripe suína. Uma aluna do 1º ano do ensino médio e outro do 9º do fundamental adoeceram depois de viajarem para os Estados Unidos. Ambos se recuperam em casa. A direção do tradicional colégio interrompeu as aulas das 21 turmas das 3 séries, o correspondente a cerca de 750 alunos.