Gripe suína: Temporão diz que não faltará medicamento O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, afirmou hoje, em Curitiba, que não vai faltar medicamento para quem precisar do tratamento para gripe suína. Segundo ele, neste momento há 100 mil tratamentos nos Estados prontos para serem usados. Entre agosto e setembro devem chegar praticamente mais 1 milhão de tratamentos, além do estoque estratégico da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). "O estoque de medicamento é suficiente para atender todos os que tiverem indicação do médico para receber a medicação", destacou.