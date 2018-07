Gripe suína: Temporão também recomenda adiar viagens

"O período de férias preocupa por causa do aumento da circulação de pessoas, então vamos recomendar que as viagens sejam adiadas, quando possível. Na América do Sul, Chile e Argentina são os países com maior número de casos e os mais preocupantes", afirmou. Ele disse que, se as viagens não puderem ser adiadas, os turistas devem observar as recomendações das autoridades locais, sobretudo onde o vírus da doença circula.

De acordo com Temporão, o forte aumento no número de casos registrados nos últimos dias já era esperado. Isso porque o Ministério ainda aguardava resultados de um grande número de testes. O ministro afirmou que o Sistema de Vigilância, Controle, Detecção Precoce e Tratamento está funcionando. Além da recomendação do adiamento de viagens, todas as outras recomendações já divulgadas pelo Ministério permanecem válidas.

As pessoas que tiverem dúvidas sobre a doença devem consultar seus médicos ou os sistemas de informação do Ministério, por exemplo, no endereço eletrônico do Ministério da Saúde . De acordo com Temporão, o Ministério fortaleceu a vigilância nas fronteiras secas, além de portos e aeroportos para ter um controle detalhado das pessoas que entram no País provenientes de áreas atingidas pela gripe suína. "A situação é de tranquilidade. Não existe transmissão sustentada no Brasil, todos os casos autóctones foram originados de pessoas contaminadas em outros países, o que caracteriza uma transmissão limitada."

Ao falar sobre o fechamento de escolas em São Paulo, por conta da doença, o ministro recomendou que nenhuma atitude seja tomada sem que antes as autoridades sanitárias sejam consultadas. "É compreensível que pais e professores se sintam inseguros, mas é preciso consultar as autoridades."

Sobre a cidade gaúcha de São Gabriel, onde o prefeito decretou estado de emergência por causa da gripe suína, suspendendo aulas em todas as escolas e proibindo eventos com aglomeração de pessoas, como festas e shows, o ministro disse que a decisão do prefeito foi por conta própria e não houve consulta ao Ministério da Saúde. "Estamos acompanhando este caso de perto, mas a situação está sob controle." O ministro participa hoje da inauguração do novo ambulatório do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, que terá a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

São Paulo

Mais cedo, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo divulgou nota recomendando a que as pessoas evitem viajar para a Argentina e o Chile em razão do risco de contágio pelo vírus da gripe suína. A recomendação também é válida para os demais países da América do Sul que registram transmissão da doença. Segundo a assessoria de imprensa da secretaria, não há nenhuma proibição.

A recomendação envolve uma restrição especial para mulheres grávidas, pessoas imunodeprimidas (como pacientes com câncer e em tratamento de Aids, por exemplo), crianças menores de dois anos e idosos com 60 anos ou mais. Essas pessoas deverão evitar ao máximo se deslocar para outros países da América do Sul onde há transmissão da doença, pois o risco de terem complicações em decorrência da infecção pelo vírus da nova gripe é maior nestes grupos populacionais.