Gripe suína: três universidades suspendem aulas no País Com receio da propagação da gripe suína, mais três universidades decidiram suspender aulas no País. A Faculdade Cásper Líbero, situada na Avenida Paulista, centro de São Paulo, suspendeu esta tarde todas as aulas de graduação e pós-graduação após receber a confirmação de que dois alunos do curso de Jornalismo contraíram o vírus da gripe A(H1N1). Por enquanto, não há informações sobre o estado dos estudantes nem a respeito do provável local de contaminação.