Gripe suína: último dia para jovens e grávidas

A campanha de vacinação contra a gripe suína inicia hoje uma nova etapa. O público-alvo são os idosos com doenças crônicas, que podem se imunizar até dia 21. O Ministério da Saúde, porém, recomendou que grávidas, crianças de 2 a 23 meses e jovens de 20 a 29 anos que ainda não se imunizaram podem procurar um posto que esteja aberto hoje para receber a vacina.

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo abrirá hoje 1,5 mil postos para vacinar contra a gripe suína. A relação está disponível no site cve.saude.sp.gov.br. Unidades volantes estarão de plantão, das 8 às 17 horas, nas Estações Itaquera, Barra Funda, Sé e Tucuruvi do Metrô.

Segundo o ministério, mais de 32 milhões de brasileiros foram vacinados contra a gripe suína. O calendário de vacinação para a gripe comum foi alterado para os Estados das Regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste por causa de atraso na entrega do imunizante. Nessas localidades, a campanha ocorrerá de 8 a 21 de maio. Os Estados das Regiões Norte e Sul, que receberam a vacina contra a gripe comum na data prevista, imunizarão os idosos de hoje a 7 de maio.

Hoje completa um ano que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia do vírus H1N1. "Foi um susto quando descobri que estava com a gripe suína", lembra a bióloga Carolina Luvizoto, de 29 anos. A confirmação, em outubro, mudou sua rotina. O frasco de álcool gel estava sempre à mão e a máscara de proteção, no rosto. Amigos e familiares foram avisados. Por uma semana, ela se trancafiou no quarto. A dor de cabeça, a falta de ar e a febre, diz ela, foram piores do que os sintomas de uma gripe comum.

Hoje, os números de casos confirmados da gripe suína apresentaram vertiginosa queda, Carolina resiste à ideia de tomar a vacina e os cuidados preventivos não são mais tão rigorosos. O cenário da gripe nem de longe lembra o vivido no Brasil em 2009, quando quase 45 mil casos da doença foram confirmados e 2.051 pessoas morreram. Especialistas, porém, esperam pico na transmissão entre junho e agosto, quando o clima está mais frio.

Para o professor de infectologia da Unifesp Eduardo Medeiros, a situação vivida em 2009 foi grave, mas não deve se repetir neste ano. "Temos esquema de monitoramento e campanha de vacinação." Em 2010 foram confirmados 18 casos de gripe suína no Estado de São Paulo e 1 morte. Na capital houve 11 casos e nenhuma morte. Em 2009, foram confirmados 3.737 casos de pessoas com a doença na capital e 130 pessoas morreram. Ontem, quem procurou a vacina no Instituto Pasteur, na Avenida Paulista, enfrentou fila pelo imunizante.