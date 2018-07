Gripe suína: vai a 31 total de casos confirmados no País Mais três casos de gripe suína foram confirmados no Brasil, elevando o total de pessoas que contraíram o vírus a 31 hoje, segundo informou o boletim do Ministério da Saúde divulgado esta tarde. Um dos pacientes, morador de São Paulo, está em isolamento domiciliar e outro, do Tocantins, permanece no hospital. Ambos apresentaram a doença após voltarem do exterior. Já o terceiro caso foi registrado em Santa Catarina. O paciente, que manteve contato com outro infectado, recupera-se em casa. De acordo com o Ministério da Saúde, todos passam bem.