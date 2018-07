Gripe suína: Vale coloca 90 funcionários em quarentena Cerca de 90 pessoas, entre funcionários e prestadores de serviço, que trabalham no edifício da empresa Vale, no Rio de Janeiro, devem ficar em quarentena em suas casas até segunda-feira. A medida foi adotada como precaução depois que um consultor que presta serviços no prédio foi diagnosticado com influenza A (H1N1), a gripe suína, na sexta-feira, após voltar de uma viagem à Argentina. Segundo a empresa, o consultor passa bem, apresenta melhora importante dos sintomas e se encontra em repouso domiciliar por orientação médica, conforme protocolo do Ministério da Saúde.