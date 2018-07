Gripe suína: vírus do Brasil e dos EUA são diferentes

As amostras do microrganismo foram colhidas do primeiro paciente diagnosticado com a gripe suína em São Paulo, em abril. ?Ainda não sabemos quais são os impactos dessas variações na ação do vírus?, diz Cecília Luiza Simões dos Santos, bióloga do instituto. Os pesquisadores escolheram dois genes para sequenciar: o MP - que codifica as proteínas da matriz M1 e M2, mais abundantes na composição do vírus - e o HA, que produz a proteína hemaglutinina, responsável pela capacidade de infecção do vírus. As mutações ocorreram no gene HA.

Para os pesquisadores, a boa notícia é que não houve mutação na região da proteína que interage com os anticorpos produzidos pelo corpo humano para combater o vírus. Com isso, as vacinas em fase de desenvolvimento têm chances maiores de apresentar boa eficácia. Na semana passada, a Novartis anunciou que até setembro conseguirá produzir a vacina. Ontem, a Baxter confirmou que terminou os testes e já está começando a produzir doses. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.