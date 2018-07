Gripe: Temporão descarta quebra de patente da vacina

Ontem, antes da reunião dos ministros da Saúde do Mercosul, Chile e Bolívia, Temporão advertiu que o País registrará mais mortes decorrentes do vírus da Influenza A (H1N1) e que não terá condições de suprir os países vizinhos com as vacinas que espera produzir a partir de 2010. O governo brasileiro estaria ainda em contato com os laboratórios para averiguar a possibilidade de importar cotas do produto.

O ministro brasileiro antecipou que o objetivo do encontro é criar um plano estratégico na América do Sul para o combate à gripe suína e às doenças que possam surgir no futuro. O México deve se unir ao esforço. Segundo o ministro, o rendimento da vacina contra a gripe suína será bem menor do que o da vacina contra influenza sazonal e a produção brasileira não será suficiente para uma imunização universal. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.