Gripe: Tupã-SP quer troca de capacetes de mototáxis A Prefeitura de Tupã, no interior de São Paulo, está orientando os mototaxistas da cidade a trocarem o capacete usado tanto por eles como dos passageiros, para evitar a transmissão do vírus Influenza A (H1N1). A orientação, segundo o Diretor do Departamento de Trânsito, subordinado à Secretaria municipal de Governo, José Onório Teixeira, é para que os mototaxistas troquem o modelo dos capacetes para um sem viseira, que seja aberto, permitindo a melhor ventilação. Normalmente, os capacetes possuem viseiras, que por lei devem permanecer fechadas, explica Teixeira.