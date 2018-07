Gripe: Unicamp, USP e Unesp adiam retorno às aulas As três universidades estaduais paulistas (Unicamp, USP e Unesp), e as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) e de Ensino Fundamental (EMEFs) decidiram adiar para o dia 17 de agosto o início das aulas do segundo semestre letivo. A decisão segue a orientação da Secretaria Estadual de Saúde que visa reduzir a transmissão do vírus influenza A H1N1 no Estado.