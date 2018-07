Gripe: Uruguaiana-RS decreta situação de emergência Na tentativa de conter o avanço do vírus da Influenza A (H1N1) na cidade, após o Rio Grande do Sul registrar um aumento de sete para 11 casos fatais neste fim de semana, a prefeitura de Uruguaiana decretou ontem situação de emergência no município. Segundo a prefeitura, a medida foi tomada após a confirmação científica de que o vírus da gripe suína transita livremente na comunidade uruguaianense e na região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, com três mortes confirmadas.