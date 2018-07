Gripe: visitas a presos são suspensas em Sorocaba-SP As visitas deste final de semana aos 1.062 presos do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Sorocaba, no interior paulista, foram suspensas em razão da confirmação de um caso de gripe suína entre os detentos. Na mesma ala onde o caso foi confirmado, outros cinco presos apresentaram sintomas, mas a doença não foi confirmada. Hoje, um preso de outra ala foi levado para atendimento por ter apresentado sintomas da gripe. O resultado ainda não saiu.