Gritos de guerra em evento da paz

O evento seria para promover a paz e a integração de estrangeiros na cada vez mais intolerante Europa. O convidado era o Atleta do Século, Pelé. Mas a trilha sonora não correspondeu ao propósito da organização e transformou-se numa gafe: o que se ouviu foi o grito de torcidas organizadas brasileiras promovendo a pancadaria.

Pelé foi prestigiar ontem um jogo de futebol de rua nos arredores de Copenhague. O local é financiado pela Unesco e reúne garotos africanos e árabes que vivem na Dinamarca. O Rei tirou fotos, foi aplaudido e se emocionou.

Mas, quando a partida começou, os alto-falantes da quadra começaram a tocar um cântico de guerra tradicional da torcida são-paulina. Sem conhecer a letra, os organizadores dinamarqueses insistiram na canção. "Sou independente eu sou. Vou dar porrada eu vou. E ninguém vai me segurar, nem a PM (Polícia Militar)", dizia a música.

A Dinamarca é considerada como um dos países mais problemáticos em termos de racismo, com acusações de ONGs em relação às políticas de extrema direita contra a imigração.

Após a partida, Pelé falou com mais de cem jornalistas que foram acompanhá-lo e garantiu que o Brasil tem condições políticas e econômicas para organizar os Jogos Olímpicos. "Nós temos várias razões para acreditar no Rio de Janeiro. Não só no Rio, mas na América do Sul, pois nunca tivemos a Olimpíada", disse. "O Rio não tem nenhum problema. A economia é muito boa. O único país que não sofreu com a crise financeira foi o Brasil."

Após a passagem de Pelé, os garotos receberam a atenção de outros atletas. Na pequena Copenhague, Chicago, Tóquio e Madri ainda competiam para ver a quantos programas sociais mandavam seus representantes.