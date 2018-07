Groupon recupera 'selo de excelência' no Brasil

Segundo a camara-e.net, a reintegração ao grupo ocorreu após "confirmação da mudança de procedimentos da empresa com a retirada do ar das ofertas que violavam o Código de Ética e Autorregulamentação do Comitê de Compras Coletivas".

Com a expulsão, o Groupon havia perdido o "selo de excelência" do comitê, que permite ao consumidor reconhecer os sites que seguem normas de condutas adequadas para atuação no sistema de compras coletivas, fortalecendo sua credibilidade.

Além do Groupon, integram o comitê criado em junho de 2011 as empresas ClickOn, Peixe Urbano e Viajar Barato.

"O Groupon reafirmou seu compromisso para, em conjunto com os demais integrantes, adotar as melhores práticas do mercado, seguir as normas do código de ética e participar ativamente do processo de autorregulamentação do setor", afirmou a camara-e.net.

A expulsão em outubro ocorreu após o Groupon ter mantido a venda de smartphones, tablets e celulares não homologados, apesar de ter sido notificado pela entidade para interromper a distribuição.

(Por Vivian Pereira)