Grua cai e mata duas pessoas em obra do metrô em SP Um acidente deixou dois operários mortos no canteiro de obras da futura estação Eucaliptos, na Linha 5-Lilás do Metrô, na zona sul da capital paulista, por volta das 12h30 desta sexta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma grua caiu no terreno em frente ao Shopping Ibirapuera, na zona sul.