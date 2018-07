Grupo abre fogo e mata mulher em bar de São Paulo

Segundo testemunhas, o alvo dos criminosos seria apenas o dono do bar, Francisco Edilberto Félix Magalhães, mas os tiros atingiram também Maria Neuza Gomes Ferreira e William da Rocha Domingos.

O dono do bar e Willian continuam internados no pronto-socorro do Grajaú. Atingido em uma das pernas e em um dos braços, Willian está fora de perigo. Já a mulher, mesmo socorrida, não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado no 85º Distrito Policial, do Jardim Mirna.