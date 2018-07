Grupo acampa em protesto contra corte de árvore no RS Um grupo de manifestantes acampou nesta sexta-feira na Praça Júlio Mesquita, na região central de Porto Alegre, para protestar contra o corte de 115 árvores que a prefeitura fará para duplicar a Avenida Edvaldo Pereira Paiva. Mesmo com o frio desta época do ano, os ambientalistas montaram barracas, passaram a noite no local e prometem permanecer até o início da derrubada, previsto para a próxima semana.