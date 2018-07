Grupo anuncia fábrica de defensivos no Brasil O grupo alemão DVA anunciou na semana passada que vai investir US$ 100 milhões até 2014. A primeira fase do projeto é a construção do centro de tecnologia, produção e distribuição de defensivos agrícolas, em Ituverava (SP), que deve começar a funcionar ainda este ano. No ano que vem, o grupo pretende inaugurar a fábrica de formulação de defensivos agrícolas e, em 2010, começará o processo de síntese de moléculas para a produção de diferentes produtos. Site: www.dvabrasil.com.br.