Grupo aprova inclusão de oceanos no zero draft As ONGs Pew Environment Group, Greenpeace, Rede do Terceiro Mundo e Coalizão de Economia Verde responderam ao Zero Draft, o documento oficial sobre o Rio+20 lançado neste mês. Todos aplaudiram a inclusão dos oceanos nos possíveis objetivos de desenvolvimento sustentável que sairão da conferência. Mas o Greenpeace alertou para a "falta de urgência" com o compromisso de eliminar os subsídios que afetam negativamente o meio ambiente.