Grupo armado assusta passageiros de trem da SuperVia Cinco homens armados assustaram os passageiros de um trem da SuperVia no último sábado, 22, no ramal Belford Roxo, que liga a Central do Brasil ao município da Baixada Fluminense. Os criminosos embarcaram na estação Barros Filho, na zona norte do Rio, e desceram na parada seguinte, em Costa Barros, a cerca de 1,5 km de distância.